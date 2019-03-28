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Армія Ізраїлю назвала число ракет, випущених з боку ХАМАС за тиждень

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 06:39
Армія Ізраїлю назвала число ракет, випущених з боку ХАМАС за тиждень
Фото: ізраїльські військові на південному кордоні (twitter.com/IDF)

Ізраїль зміцнив південний кордон після атак з боку палестинців

На цьому тижні палестинське рухом ХАМАС випустив десятки ракет по ізраїльських цивільних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

За повідомленням Армії в Twitter, в цьому році ХАМАС організовував жорстокі заворушення майже кожен день.

"Ми зміцнили наших солдатів на півдні Ізраїлю. Ці війська покладуть край терору ХАМАСу", - зазначено в заяві.

Армія Ізраїлю назвала число ракет, випущених з боку ХАМАС за тиждень

Нагадаємо, 25 березня 2019 з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шестеро осіб.

Незабаром високопоставлений чиновник ХАМАС, заявив, що ракетний обстріл Ізраїлю був замовлений Іраном. ХАМАС дав своє благословення на ракетну атаку, щоб зірвати передвиборчу кампанію прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Іран наказав, щоб група "Ісламський джихад" діяла з Гази для проведення атаки.

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