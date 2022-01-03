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Ізраїль змінює правила в'їзду з 9 січня: що треба знати

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Ізраїль, Понеділок 03 січня 2022 11:53
Ізраїль змінює правила в'їзду з 9 січня: що треба знати Фото: Ізраїль змінює правила в'їзду з 9 січня (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Ізраїлю дозволив в'їзд у країну з 9 січня для вакцинованих іноземців та тих, хто перехворів на COVID. Однак це стосуватиметься лише тих туристів, які прибуватимуть з країн з помірним рівнем захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

"З 9 січня Ізраїль відкривається для щеплених та перехворілих іноземних туристів", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, від завтра ізраїльтяни, які прилітають до країни з "помаранчевих" країн, повинні перебувати в карантині лише перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту, зробленого після прильоту.

Втім, щеплені або перехворілі громадяни Ізраїлю, які повернулися в країну до півночі 4 січня, зможуть опівночі вийти з карантину без отримання другого негативного тесту ПЛР на коронавірус.

Це рішення буде винесене на затвердження комісією Кнесету з охорони здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно в Ізраїлі ухвалили низку рішень після рекомендацій Комісії МОЗ у зв'язку з поширенням коронавірусу, зокрема, було змінено список "червоних" країн та правила для "червоних" міст.

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