Израиль меняет правила въезда с 9 января: что нужно знать
Правительство Израиля разрешило въезд в страну с 9 января для вакцинированных иностранцев и переболевших COVID. Однако это будет касаться только тех туристов, которые будут прибывать из стран с умеренным уровнем заболеваемости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.
"С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших иностранных туристов", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, с завтрашнего дня израильтяне, прилетающие в страну из "оранжевых" стран, должны находиться в карантине лишь первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету.
Впрочем, привитые или переболевшие граждане Израиля, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного ПЦР-теста.
Это решение будет вынесено на утверждение комиссией Кнессета по здравоохранению.
Напомним, недавно в Израиле было принято ряд решений после рекомендаций Комиссии Минздрава в связи с распространением коронавируса, в частности, был изменен список "красных" стран и правила для "красных" городов.