Израиль меняет правила въезда с 9 января: что нужно знать

Правительство Израиля разрешило въезд в страну с 9 января для вакцинированных иностранцев и переболевших COVID. Однако это будет касаться только тех туристов, которые будут прибывать из стран с умеренным уровнем заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

"С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших иностранных туристов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, с завтрашнего дня израильтяне, прилетающие в страну из "оранжевых" стран, должны находиться в карантине лишь первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету.

Впрочем, привитые или переболевшие граждане Израиля, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного ПЦР-теста.

Это решение будет вынесено на утверждение комиссией Кнессета по здравоохранению.