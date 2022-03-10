ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль продовжить діяти, щоб перевести Україну і РФ за стіл переговорів, - Бенет

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 18:15
Ізраїль продовжить діяти, щоб перевести Україну і РФ за стіл переговорів, - Бенет Фото: Нафталі Бенет (wikipedia.org)
Автор: Світлана Мащенко

В Ізраїлі заявили, що будуть прикладати зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Нафталі Бенета, прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Я говорив сьогодні з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем про ситуацію між Росією і Україною, а також про зусилля з надання гуманітарної допомоги громадянам України. Ми домовилися підтримувати зв'язок.

Ізраїль продовжить діяти, щоб запобігти кровопролиттю і перевести сторони з поля бою за стіл переговорів", - заявив він.

Що відбувається в Україні на 15-й день війни, можна стежити в нашому онлайн.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України