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Ізраїль змінив правила в'їзду для українців: що треба знати

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Ізраїль, Вівторок 28 вересня 2021 16:04
Ізраїль змінив правила в'їзду для українців: що треба знати Фото: Ізраїль змінив правила в'їзду для українців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Ізраїлю внесла зміни до порядку в’їзду іноземних громадян в країну. Ними передбачається, що вакциновані українці можуть перетнути кордон держави, однак їм все одно необідно здати ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Ізраїлі.

Перелік необхідних документів для в'їзду в Ізраїль

Дозвіл

Перед подорожжю необідно заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Однак, отримання дозволу навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР-тестів, не звільняє від вимог самоізоляції.

Страховий поліс

Країною також вимагається чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

ПЛР-тести

В'їзд до Ізраїлю дозволений лише у випадку наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття в Ізраїль.

Після прибуття до країни необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест.

Це також стосується тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.

Медична декларація

Необідно заповнити декларацію особи, яка в'їжджає до Ізраїлю не більше ніж за 24 години до рейсу.

В декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в країні.

Самоізоляція

Усі невакциновані особи, які в’їжджають в Ізраїль, повинні пройти самоізоляцію.

Особи, які були вакциновані або перехворіли COVID-19 за кордоном (тобто, не в Ізраїлі) також повинні пройти самоізоляцію.

Тривалість самоізоляції становить 14 днів, однак вона може бути скорочена до 7 днів за умови негативного ПЛР-тесту.

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