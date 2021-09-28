Ізраїль змінив правила в'їзду для українців: що треба знати
Влада Ізраїлю внесла зміни до порядку в’їзду іноземних громадян в країну. Ними передбачається, що вакциновані українці можуть перетнути кордон держави, однак їм все одно необідно здати ПЛР-тест на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Ізраїлі.
Перелік необхідних документів для в'їзду в Ізраїль
Дозвіл
Перед подорожжю необідно заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання або до Управління з питань народонаселення та імміграції.
Однак, отримання дозволу навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР-тестів, не звільняє від вимог самоізоляції.
Страховий поліс
Країною також вимагається чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.
ПЛР-тести
В'їзд до Ізраїлю дозволений лише у випадку наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття в Ізраїль.
Після прибуття до країни необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест.
Це також стосується тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.
Медична декларація
Необідно заповнити декларацію особи, яка в'їжджає до Ізраїлю не більше ніж за 24 години до рейсу.
В декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в країні.
Самоізоляція
Усі невакциновані особи, які в’їжджають в Ізраїль, повинні пройти самоізоляцію.
Особи, які були вакциновані або перехворіли COVID-19 за кордоном (тобто, не в Ізраїлі) також повинні пройти самоізоляцію.
Тривалість самоізоляції становить 14 днів, однак вона може бути скорочена до 7 днів за умови негативного ПЛР-тесту.