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Израиль изменил правила въезда для украинцев: что нужно знать

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Израиль, Вторник 28 сентября 2021 16:04
Израиль изменил правила въезда для украинцев: что нужно знать Фото: Израиль изменил правила въезда для украинцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Израиля внесли изменения в порядок въезда иностранных граждан в страну. Ими предполагается, что вакцинированные украинцы могут пересечь границу государства, однако им все равно необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.

Перечень необходимых документов для въезда в Израиль

Разрешение

Перед путешествием необходимо заранее подать заявку на въезд в Израиль к израильскому дипломатическому или консульскому учреждению по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Однако, получение разрешения даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-тестов, не освобождает от требований самоизоляции.

Страховой полис

Страной также требуется действующий медицинский страховой полис, который покрывает расходы на случай заболевания на COVID-19.

ПЦР-тесты

Въезд в Израиль разрешен лишь в случае наличия отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в Израиль.

По прибытии в страну необходимо будет пройти дополнительный ПЦР-тест.

Это также относится к тем, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.

Медицинская декларация

Необходимо заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль не более чем за 24 часа до рейса.

В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в стране.

Самоизоляция

Все невакцинированные граждане, въезжающие в Израиль, должны пройти самоизоляцию.

Лица, которые были вакцинированы или переболели COVID-19 за рубежом (то есть, не в Израиле) также должны пройти самоизоляцию.

Продолжительность самоизоляции составляет 14 дней, однако она может быть сокращена до 7 дней при условии отрицательного ПЦР-теста.

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