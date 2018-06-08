Ізраїль готується до масштабних протестів у секторі Газа

Армія Ізраїлю закликає палестинців не наближатися до роздільної лінії

Ізраїльські військові очікують, що сьогодні в секторі Газа біля розділової огорожі пройдуть масові протести, і закликають палестинців не наближатися до позицій армії. Про це пише The Washington Post.

Зазначимо, з початку протестів в секторі Газа вже загинули не менше 115 палестинців. Акції під керівництвом ісламського угруповання ХАМАС викликані відчаєм у зв'язку з блокадою регіону з боку Ізраїлю та Єгипту.

Крім того, учасники демонстрації виступають за право повернутися в будинки своїх предків на підконтрольних на сьогодні Ізраїлю територіях. З 2 млн жителів Гази близько двох третин є нащадками біженців.

Нагадаємо, Червоний Хрест направив дві бригади хірургів в сектор Газа для допомоги постраждалим в результаті зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими.