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Ізраїль готується до масштабних протестів у секторі Газа

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 09:38
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)

Армія Ізраїлю закликає палестинців не наближатися до роздільної лінії

Ізраїльські військові очікують, що сьогодні в секторі Газа біля розділової огорожі пройдуть масові протести, і закликають палестинців не наближатися до позицій армії. Про це пише The Washington Post.

Зазначимо, з початку протестів в секторі Газа вже загинули не менше 115 палестинців. Акції під керівництвом ісламського угруповання ХАМАС викликані відчаєм у зв'язку з блокадою регіону з боку Ізраїлю та Єгипту.

Крім того, учасники демонстрації виступають за право повернутися в будинки своїх предків на підконтрольних на сьогодні Ізраїлю територіях. З 2 млн жителів Гази близько двох третин є нащадками біженців.

Нагадаємо, Червоний Хрест направив дві бригади хірургів в сектор Газа для допомоги постраждалим в результаті зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими.

 

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Теги публікації: Сектор Газа, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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