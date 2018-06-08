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Интервью

Израиль готовится к масштабным протестам в секторе Газа

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 09:38
Фото: израильская армия (idfblog.com)
Фото: израильская армия (idfblog.com)

Армия Израиля призывает палестинцев не приближаться к разделительной линии

Израильские военные ожидают, что сегодня в секторе Газа возле разделительной ограды пройдут массовые протесты, и призывают палестинцев не приближаться к позициям армии. Об этом пишет The Washington Post.

Отметим, с начала протестов в секторе Газа уже погибли не менее 115 палестинцев. Акции под руководством исламской группировки ХАМАС вызваны отчаянием в связи с блокадой региона со стороны Израиля и Египта.

Кроме того, участники демонстрации выступают за право вернуться в дома своих предков на подконтрольных на сегодня Израилю территориях. Из 2 млн жителей Газы около двух третей являются потомками беженцев.

Напомним, Красный Крест направил две бригады хирургов в сектор Газа для помощи пострадавшим в результате столкновения между палестинцами и израильскими военными.

 

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Теги публикации: Сектор Газа, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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