Израиль готовится к масштабным протестам в секторе Газа

Армия Израиля призывает палестинцев не приближаться к разделительной линии

Израильские военные ожидают, что сегодня в секторе Газа возле разделительной ограды пройдут массовые протесты, и призывают палестинцев не приближаться к позициям армии. Об этом пишет The Washington Post.

Отметим, с начала протестов в секторе Газа уже погибли не менее 115 палестинцев. Акции под руководством исламской группировки ХАМАС вызваны отчаянием в связи с блокадой региона со стороны Израиля и Египта.

Кроме того, участники демонстрации выступают за право вернуться в дома своих предков на подконтрольных на сегодня Израилю территориях. Из 2 млн жителей Газы около двух третей являются потомками беженцев.

Напомним, Красный Крест направил две бригады хирургов в сектор Газа для помощи пострадавшим в результате столкновения между палестинцами и израильскими военными.