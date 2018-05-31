Червоний хрест відправляє дві бригади хірургів в Сектор Газа

Хірурги нададуть допомогу постраждалим в результаті зіткнень

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) відправляє дві бригади хірургів у Сектор Газа. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, йдеться про те, що вони нададуть допомогу постраждалим в результаті зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими.

"Це вливання медичної експертизи та матеріалів прискорить довгий шлях до одужання і полегшить напружену і перевантажену систему охорони здоров'я", - сказав Роберт Мардини, директор МКЧХ по Близькому і Середньому Сходу, додавши, що 13 000 людей були поранені після початку протестів 30 березня.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Ізраїль і сектор Газа домовилися прекратить обстріл після масованого удару по Ізраїлю з боку Гази з 2014 року з допомогою єгипетських посередників.