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Червоний хрест відправляє дві бригади хірургів в Сектор Газа

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 12:13
Ілюстративне фото (facebook.com)
Ілюстративне фото (facebook.com)

Хірурги нададуть допомогу постраждалим в результаті зіткнень

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) відправляє дві бригади хірургів у Сектор Газа. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, йдеться про те, що вони нададуть допомогу постраждалим в результаті зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими.

"Це вливання медичної експертизи та матеріалів прискорить довгий шлях до одужання і полегшить напружену і перевантажену систему охорони здоров'я", - сказав Роберт Мардини, директор МКЧХ по Близькому і Середньому Сходу, додавши, що 13 000 людей були поранені після початку протестів 30 березня.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Ізраїль і сектор Газа домовилися прекратить обстріл після масованого удару по Ізраїлю з боку Гази з 2014 року з допомогою єгипетських посередників.

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Теги публікації: Сектор Газа, Красный Крест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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