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Війська Асада застосували фосфорні бомби в Сирії

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 15:46
Війська Асада застосували фосфорні бомби в Сирії
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Обстріл стався у провінції Ідліб

У Сирії війська режиму Башара Асада застосували заборонені міжнародними конвенціями бомби з білим фосфором під час обстрілу провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, під час обстрілу поблизу міста Хан-Шейхун та поселення Абідін на півдні провінції Ідліб урядова авіація застосувала фосфорні бомби.

В результаті бомбардувань виникли величезні пожежі на сільськогосподарських територіях. Пожежу досі не вдається загасити.

Нагадаємо, раніше в Державному департаментів Сполучених Штатів заявили, що на "північному заході Сирії вранці 19 травня була скоєна ймовірна газова атака хлором". За даними США, хімічна зброя могла бути використана під час наступу у провінції Ідліб.

Пізніше, спостерігачі та активісти міжнародних організацій не підтвердили інформацію Держдепу про скоєння проурядовими силами хімічної атаки на північному заході Сирії.

РБК-Україна писало, що авіація режиму Башара Асада обстріляла населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули 6 цивільних. Авіація нанесла удари по населеним пунктам Марратинуман, Каферрума та Кеферзиндже на південному сході, а також Бідама та Наджиї на південному заході провінції.

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