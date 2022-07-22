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Ізраїль знищив завод з виробництва дронів біля Дамаска, - правозахисники

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Дамаск, П'ятниця 22 липня 2022 17:29
Ізраїль знищив завод з виробництва дронів біля Дамаска, - правозахисники Фото: ізраїльська авіація атакувала завод біля Дамаска (idf.il)
Автор: Артем Горовенко

У ніч на 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска (Сирія). Армія оборони Ізраїлю інформацію про удари поки не підтверджує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними правозахисної групи, ліквідовані троє сирійських військових, двоє пов'язаних з ліванською "Хезболлою" сирійців і троє іноземців. Вони загинули в районі Ас-Сайїда-Зайнаб від удару по заводу, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотники. Об'єкт повністю знищено.

Як пише Al-Arabia, в результаті авіаудару пошкоджені військові бази, на яких знаходяться іранські сили. Сирійські державні ЗМІ відзначають, що ізраїльська авіація провела наліт з боку Голанських висот.

Представники Армії оборони Ізраїлю не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявляли, що Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників.

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