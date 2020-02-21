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Ізраїль і Аргентина подякували Україні за евакуацію їх громадян з Уханя

Новини » Політика     21.02.2020 - 13:12
Ізраїль і Аргентина подякували Україні за евакуацію їх громадян з Уханя
Фото: евакуйовані (057.ua)

У МЗС Аргентини висловили вдячність Україні за евакуацію їх 8 громадян

Ізраїль і Аргентина подякували Україні за евакуацію громадян з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац в Twitter та прес-служба Міністерства закордонних справ Аргентини.

Зокрема, Кац написав, що це ще один приклад міцних відносин між Україною та Ізраїлем.

"Ізраїль високо цінує зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами", - написав він.

Ізраїль і Аргентина подякували Україні за евакуацію їх громадян з Уханя

Також в МЗС Аргентини висловили вдячність Україні за евакуацію 8 громадян з Уханя.

"Уряд Аргентини знову висловлює подяку Україні за її щедрість і Китаю за співпрацю у цієї безцінної акції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Україну повернувся літак з китайського міста Ухань. На борту перебували 45 українців і 27 іноземців, всі без ознак хвороби.

Вони повинні два тижні перебувати під наглядом лікарів в ізольованому санаторії у Нових Санжарах. Але місцеві жителі відмовилися "приймати гостей", розпочавши протести. Поліція в Полтавській області відкрила п'ять кримінальних проваджень за підсумками зіткнень у Нових Санжарах.

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Новини України вирусевакуаціяІзраїльАргентина
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