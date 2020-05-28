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Зґвалтування в Кагарлику: з'явилася реакція ООН

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 21:54
Зґвалтування в Кагарлику: з'явилася реакція ООН
Фото: тортури і зґвалтування сталися у відділку поліції Кагарлика (kagarlyk.city)

В ООН наголошують, що Україна має змінити культуру поліції

Моніторингова місія ООН з прав людини засуджує тортури і зґвалтування в Кагарлику Київської області, вчинені працівниками місцевої поліції. Українських силовиків просять швидко і ретельно розслідувати ці злочини.

Про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини у Facebook.

У зверненні йдеться, що місія з прав людини стурбована інформацією про сексуальне насильство і тортури жінки і чоловіка в поліцейському відділку в Кагарлику.

Також в ООН нагадали, що рані спецдоповідач Нільс Мельцер наголошував, що Україні "необхідно прийняти швидкі та ефективні заходи для зміни культури поліції, яка, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним".

"Ми закликаємо Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора провести ефективне, швидке, ретельне і неупереджене розслідування всіх імовірних злочинів з боку поліції, включаючи нещодавній інцидент в Кагарлику", - йдеться в повідомленні.

Крім того, місія ООН закликає Національну поліцію вжити заходів для запобігання нових випадків катувань і жорстокого поводження, а також Верховну раду - привести статтю 127 Кримінального кодексу (щодо катування) у повну відповідність зі статтею 1 Конвенції проти катувань, закривши потенційні лазівки для безкарності.

Нагадаємо, резонансне зґвалтування в Кагарлику сталося 24 травня, жертвою поліцейських стала місцева жителька Неля Вербицька.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту співробітників поліції Миколу Кузіва і Сергія Сулиму, справою займається Державне бюро розслідувань.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України ООНизнасилованиепытки
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