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Изнасилование в Кагарлыке: появилась реакция ООН

Новости » Происшествия     28.05.2020 - 21:54
Изнасилование в Кагарлыке: появилась реакция ООН
Фото: пытки и изнасилование произошли в отделении полиции Кагарлыка (kagarlyk.city)

В ООН подчеркивают, что Украина должна изменить культуру полиции

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осуждает пытки и изнасилование в Кагарлыке Киевской области, совершенные работниками местной полиции. Украинских силовиков просят быстро и тщательно расследовать эти преступления.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

В обращении говорится, что миссия по правам человека обеспокоена информацией о сексуальном насилии и пытках женщины и мужчины в полицейском участке в Кагарлыке.

Также в ООН напомнили, что ране спецдокладчик Нильс Мельцер подчеркивал, что Украине "необходимо принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".

"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке", - говорится в сообщении.

Кроме того, миссия ООН призывает Национальную полицию принять шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения, а также Верховную раду - привести статью 127 Уголовного кодекса (о пытках) в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв потенциальные лазейки для безнаказанности.

Напомним, резонансное изнасилование в Кагарлыке произошло 24 мая, жертвой полицейских стала местная жительница Неля Вербицкая.

Голосеевский райсуд Киева взял под стражу сотрудников полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму, делом занимается Государственное бюро расследований.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины ООНизнасилованиепытки
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