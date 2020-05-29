Згвалтування в Кагарлику: 60 співробітників відділку поліції вивели в позаштат

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

У відділення наберуть нових поліцейських

В Кагарлицький відділ Нацполіції Київської області планують набрати нових поліцейських особового складу. Близько 60 осіб вивели в позаштат після скандалу навколо зґвалтування у відділі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, в Кагарлицькому відділенні Нацполіції під позаштат вивели всього близько 60 осіб особового складу. Правоохоронці намагаються встановити причетних до злочинів працівників Кагарлицького відділу Нацполіції.

"Двоє поліцейських арештовані, підрозділ це повністю розпущено. Кожен з них виведений за штат. Це близько 60-ти осіб. Ми приймаємо рішення, хто з них міг бути причетним або хоча б знав про скоєне. Всі співробітники далі будуть нові", - заявив Аваков.

Раніше повідомлялося, що в найближчі два місяці всі співробітники відділу пройдуть переатестацію.

Нагадаємо, резонансне зґвалтування в Кагарлику відбулося 24 травня, жертвою поліцейських стала місцева жителька Неля Вербицька.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту співробітників поліції Миколи Кузіва і Сергія Сулиму, справою займається Державне бюро розслідувань.

РБК-Україна писало, що Моніторингова місія ООН з прав людини засуджує тортури і зґвалтування в Кагарлику.

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Автор: Анастасия Светлевская