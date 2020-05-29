ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Згвалтування в Кагарлику: 60 співробітників відділку поліції вивели в позаштат

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 23:07
Згвалтування в Кагарлику: 60 співробітників відділку поліції вивели в позаштат
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

У відділення наберуть нових поліцейських

В Кагарлицький відділ Нацполіції Київської області планують набрати нових поліцейських особового складу. Близько 60 осіб вивели в позаштат після скандалу навколо зґвалтування у відділі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, в Кагарлицькому відділенні Нацполіції під позаштат вивели всього близько 60 осіб особового складу. Правоохоронці намагаються встановити причетних до злочинів працівників Кагарлицького відділу Нацполіції.

"Двоє поліцейських арештовані, підрозділ це повністю розпущено. Кожен з них виведений за штат. Це близько 60-ти осіб. Ми приймаємо рішення, хто з них міг бути причетним або хоча б знав про скоєне. Всі співробітники далі будуть нові", - заявив Аваков.

Раніше повідомлялося, що в найближчі два місяці всі співробітники відділу пройдуть переатестацію.

Нагадаємо, резонансне зґвалтування в Кагарлику відбулося 24 травня, жертвою поліцейських стала місцева жителька Неля Вербицька.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту співробітників поліції Миколи Кузіва і Сергія Сулиму, справою займається Державне бюро розслідувань.

РБК-Україна писало, що Моніторингова місія ООН з прав людини засуджує тортури і зґвалтування в Кагарлику.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України полицияАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся