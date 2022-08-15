Як повернення акцизів вплине на ціну бензину та дизелю: прогноз міністра інфраструктури

Повернення акцизу на пальне не вплине на ціну дизеля на АЗС. Водночас бензин може подорожчати у разі, якщо Рада підтримає законопроект Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Зараз ціна на світових ринках продовжує падати… Я сподіваюсь, що роздрібні ціни на дизель взагалі не будуть змінені, а на бензин вплив буде незначний", - сказав він.

За його словами, зараз ціни на пальне в Україні знижуються попри девальвацію гривні. Він сподівається, що падіння світових цін на нафту дозволить втриматися цінам на АЗС в Україні.