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Як повернення акцизів вплине на ціну бензину та дизелю: прогноз міністра інфраструктури

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 16:03
Як повернення акцизів вплине на ціну бензину та дизелю: прогноз міністра інфраструктури Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Повернення акцизу на пальне не вплине на ціну дизеля на АЗС. Водночас бензин може подорожчати у разі, якщо Рада підтримає законопроект Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Зараз ціна на світових ринках продовжує падати… Я сподіваюсь, що роздрібні ціни на дизель взагалі не будуть змінені, а на бензин вплив буде незначний", - сказав він.

За його словами, зараз ціни на пальне в Україні знижуються попри девальвацію гривні. Він сподівається, що падіння світових цін на нафту дозволить втриматися цінам на АЗС в Україні.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно. Кабінет міністрів вже подав відповідний законопроект до Ради.

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Ціни на бензин
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