Як повернення акцизів вплине на ціну бензину та дизелю: прогноз міністра інфраструктури
Повернення акцизу на пальне не вплине на ціну дизеля на АЗС. Водночас бензин може подорожчати у разі, якщо Рада підтримає законопроект Кабміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Зараз ціна на світових ринках продовжує падати… Я сподіваюсь, що роздрібні ціни на дизель взагалі не будуть змінені, а на бензин вплив буде незначний", - сказав він.
За його словами, зараз ціни на пальне в Україні знижуються попри девальвацію гривні. Він сподівається, що падіння світових цін на нафту дозволить втриматися цінам на АЗС в Україні.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно. Кабінет міністрів вже подав відповідний законопроект до Ради.