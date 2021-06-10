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Як зміниться курс гривні до долара у наступні три роки: прогноз уряду

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів подав до Верховної ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Серед іншого документ містить прогноз курсу гривні до долара у наступні роки.

Документ розміщено на офіційному сайті Комітету Верховної ради України з питань бюджету.

За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".

У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.

Відзначимо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки та Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Зазначимо, у законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

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