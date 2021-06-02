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Уряд прогнозує курс у коридорі 28-29 гривень за долар у найближчі три роки

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Україна, Середа 02 червня 2021 15:28
Уряд прогнозує курс у коридорі 28-29 гривень за долар у найближчі три роки Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів очікує курс гривні до долара у 2022-2024 роках в коридорі 28-29 грн. Відповідні цифри закладені в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн", - написав він.

Як зазначив прем'єр, уряд прогнозує, що дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року. Крім того, державний борг планується зменшити до рівня менш ніж 50% ВВП.

За його словами, зростання зарплат в наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік (з урахуванням інфляції). Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%.

"Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку", - додав прем'єр.

Відзначимо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки та Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Водночас документ досі не оприлюднений, а конкретні цифри прогнозу невідомі.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство економіки України погіршило прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Оновлений макропрогноз спрямований в різні органи влади і ньому буде будуватися трирічна бюджетна декларація.

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