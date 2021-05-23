Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

"Тренд зміцнення гривні має досить стійкий характер. Він триває з останньої декади квітня, тобто, вже місяць. Пов'язано це, в першу чергу, зі сприятливою кон'юнктурою світових цін для українських експортерів. Йдеться, насамперед, про ціни на руду, чорні метали, аграрну продукцію", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,63 до 27,47 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,53/27,55 до 27,43/27,45 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,52/27,70 до 27,39 / 27,57 (-0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.