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У банках дали прогноз курсу гривні до долара на найближчі тижні

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Україна, Четвер 20 травня 2021 12:27
У банках дали прогноз курсу гривні до долара на найближчі тижні Фото: курс долара може зрости у зв'язку із закінченням сплати податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У короткостроковій перспективі аналітики та банкіри не очікують більш істотного зміцнення курсу гривні до долара. Навпаки, очікується корекція курсу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют".

За оцінками експертів ОТП Банку, гривня ослабне у зв'язку із закінченням сплати податків, а також можливим відновленням купівлі валюти нерезидентами, які вирішать вийти з ОВДП.

"Учасники ринку очікують корекції курсу на рівнях 27,45/27,55 з подальшим поверненням до рівнів 27,50-27,60 гривень/долар", - додали в банку.

І хоча в країні вже послабили карантин, ділова активність навряд чи досягла того рівня, щоб говорити про підвищений попит на валюту у імпортерів. Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group ігор Левченко вважає, що в Україні вихід економіки з карантину поки не є істотним, а тому не впливає на стрімке збільшення попиту на долари.

Нагадавши, курс гривні до долара цього тижня показав найкращий для української валюти результат з серпня минулого року. Міжбанк в середу, 19 травня, закрився котируваннями у продажу 27,42 гривень/долар, в покупці - 27,40 гривень/долар.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків, незважаючи на впевнене зміцнення гривні За останній місяць, все одно залишаються передумови для повернення обмінного курсу вище позначки у 28 гривень/долар. Це може статися на горизонті найближчих місяців.

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