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НБУ назвав головний ризик для банків у 2021 році

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 15:26
НБУ назвав головний ризик для банків у 2021 році Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кредитний ризик залишається головним для українських банків у 2021 році. НБУ проведе стрес-тестування 30 банків, щоб переконатися у стійкості фінустанов.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку України за лютий 2021 року.

Як зазначається в огляді, попри суттєве поліпшення економічної ситуації у другому півріччі, окремі позичальники банків усе ще відчувають фінансові труднощі.

За даними НБУ, це може негативно вплинути на якість обслуговування кредитів, а отже, зумовить потребу в додатковому формуванні резервів банками.

"Щоб упевнитися, що заявлена банками якість кредитного портфеля відповідає дійсності, НБУ проведе оцінку якості активів банківського сектору, а 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, українські банки прогнозують збільшення ризиків своєї діяльності у наступні 12 місяців. Головний ризик - валютний.

Як повідомляло РБК-Україна, українські банки оптимістично оцінюють перспективи зростання обсягу кредитного портфеля у 2021 році. Прогнозують збільшення у наступні 12 місяців обсягів кредитів населенню 83% опитаних банкірів та 74% - корпораціям.

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