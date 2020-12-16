Українці назвали Зеленського одночасно політиком і розчаруванням року

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розчаруванням року Зеленського вважають 42% українців, політиком року - 20%

Політиком 2020 року українці знову визнали президента Володимира Зеленського. Його назвали 20% респондентів, і цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (46%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, 10% опитаних назвали політиком року Петра Порошенка, 5% - Юрія Бойка, 4% - Віктора Медведчука, 3% - Дмитра Разумкова, 3% - Юлію Тимошенко, 2% - Віталія Кличка, 2% - Володимира Гройсмана, 1% - Ігоря Смешка, 1% - Анатолія Шарія. Ще 36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика.

Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2020 року? (Дайте свій один варіант відповіді) Наведено прізвища лише тих політиків, які назвали 1% і більше респондентів.

Попри те, що 20% респондентів назвали Зеленського політиком року, помітно більше (42%) назвали його розчаруванням 2020 року.

Крім того, 10% респондентів розчаруванням року вважають Петра Порошенка, по 2% - Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

Якого українського політичного діяча Ви б назвали Розчаруванням 2020 року? (Дайте свій один варіант відповіді) Наведено прізвища лише тих політиків, які назвали 1% і більше респондентів.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, в першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку грудня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Партію "Слуга народу" підтримують 26,5% респондентів.