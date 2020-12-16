ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українці назвали Зеленського одночасно політиком і розчаруванням року

Київ, Середа 16 грудня 2020 16:16
Українці назвали Зеленського одночасно політиком і розчаруванням року
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розчаруванням року Зеленського вважають 42% українців, політиком року - 20%

Політиком 2020 року українці знову визнали президента Володимира Зеленського. Його назвали 20% респондентів, і цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (46%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, 10% опитаних назвали політиком року Петра Порошенка, 5% - Юрія Бойка, 4% - Віктора Медведчука, 3% - Дмитра Разумкова, 3% - Юлію Тимошенко, 2% - Віталія Кличка, 2% - Володимира Гройсмана, 1% - Ігоря Смешка, 1% - Анатолія Шарія. Ще 36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика.

Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2020 року? (Дайте свій один варіант відповіді) Наведено прізвища лише тих політиків, які назвали 1% і більше респондентів.

Українці назвали Зеленського одночасно політиком і розчаруванням року

Попри те, що 20% респондентів назвали Зеленського політиком року, помітно більше (42%) назвали його розчаруванням 2020 року.

Крім того, 10% респондентів розчаруванням року вважають Петра Порошенка, по 2% - Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

Якого українського політичного діяча Ви б назвали Розчаруванням 2020 року? (Дайте свій один варіант відповіді) Наведено прізвища лише тих політиків, які назвали 1% і більше респондентів.

Українці назвали Зеленського одночасно політиком і розчаруванням року

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, в першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку грудня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Партію "Слуга народу" підтримують 26,5% респондентів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство опросрейтинг

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся