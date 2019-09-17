ru
ua

Зміни в закон про приватизацію держмайна передані на підпис Зеленському

Новини » Політика   

Проект уже підписав спікер парламенту

Президенту Володимиру Зеленському передали на підпис законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту, його вже схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Зокрема, з документа вилучили статтю 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", оскільки вона суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 і 89, згідно з якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не належить.

Нагадаємо, даний законопроект нардепи схвалили за основу і в цілому 11 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

Додамо також, ВР схвалила за основу в першому читанні законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна На Донбасі загинули двоє українських військових
Читати всі новини