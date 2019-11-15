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Зміни у складі комітетів Ради розглянуть 27 листопада

Новини » Політика     15.11.2019 - 11:25
Зміни у складі комітетів Ради розглянуть 27 листопада
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Зміни в комітетах пройдуть після скандалів з нардепами "Слуги народу"

Регламентний комітет Верховної ради розгляне зміни у складі парламентських комітетів 27 листопада. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зміни в комітетах узгодять за два тижні.

"Здається, на 27 число стоїть регламентний комітет. На ньому вже буде прийматися постанова про зміни у складі комітетів. Вона буде стосуватися не тільки комітету міжнародних справ, але і тих подій, які сьогодні відбулися (виключення двох депутатів з фракції, - ред.)", - заявив Корнієнко.

При цьому він не виключив, що депутати Ганна Скороход та Антон Поляков увійдуть до складу іншої фракції.

"Депутати присутні в комітетах за квотою "Слуги народу". Якщо вони стали позафракційними, нам треба міняти формат комітетів. Адже фактично, у позафракційних збільшується кількість. Їм треба між собою домовлятися. А можливо вони вступлять в іншу фракцію", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, двох нардепів Ганну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше стало відомо, що основна причина виключення Скороход та Полякова з фракції - це неголосування за ті законопроекти, за якими було спільне рішення фракції.

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