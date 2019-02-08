Зміни до КУ щодо військових баз не завадить вступити до НАТО, - нардеп

З Конституції вчора виключили норму, яка дозволяла розміщувати флот РФ в Криму

Исключение из Конституции Украины нормы о возможности использовать военные базы для временного пребывания иностранных военных формирований не помешает вступлению в НАТО. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Путь на Брюссель: как Верховная рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО".

Отметим, в этой поправке, с одной стороны, речь идет о пребывании Черноморского флота России на территории Крыма. С другой - исключение этой нормы подразумевает и запрет на размещение баз стран-членов НАТО в будущем. В то же время, по словам нардепа от "Народного фронта" Георгия Логвинского, данная поправка не помешает Украине на пути вступления в НАТО.

"Есть страны-члены НАТО, которые позволяют на своей территории принимать военные базы других стран. А есть члены НАТО, которые не позволяют, при этом военнослужащие НАТО могут находиться на их собственных базах. Сейчас, например, в Украину приходят военные корабли США, у нас есть совместные учения. Я в этом проблемы не вижу", - сказал народный депутат.

Напомним, вчера Верховная рада приняла изменения в Конституцию, официально закрепив в ней курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО.

Также на вечернем заседании 243 голосами призвали НАТО предоставить Украине ПДЧ на саммите в декабре этого года.