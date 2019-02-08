Зміни до КУ щодо військових баз не завадить вступити до НАТО, - нардеп

Фото: Георгій Логвинський (nfront.org.ua)

З Конституції вчора виключили норму, яка дозволяла розміщувати флот РФ в Криму

Виключення з Конституції України норми про можливість використовувати військові бази для тимчасового перебування іноземних військових формувань не завадить вступу до НАТО. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Шлях на Брюссель: як Верховна рада закріпила в Конституції курс України на ЄС і НАТО".

Відзначимо, в цій поправці, з одного боку, мова йде про перебування Чорноморського флоту Росії на території Криму. З іншого - виключення цієї норми передбачає й заборону на розміщення баз країн-членів НАТО в майбутньому. У той же час, за словами нардепа від "Народного фронту" Георгія Логвинського, ця поправка не завадить Україні на шляху вступу до НАТО.

"Є країни-члени НАТО, які дозволяють на своїй території приймати військові бази інших країн. А є члени НАТО, які не дозволяють, при цьому військовослужбовці НАТО можуть знаходитися на їх власних базах. Зараз, наприклад, до України приходять військові кораблі США, у нас є спільні навчання. Я в цьому проблеми не бачу", - сказав народний депутат.

Нагадаємо, вчора Верховна рада ухвалила зміни до Конституції, офіційно закріпивши в ній курс країни на членство в Євросоюзі і НАТО.

Також на вечірньому засіданні 243 голосами закликали НАТО надати Україні ПДЧ на саміті в грудні цього року.