У Зеленського заперечують зв'язок правок щодо децентралізації з нормандською зустріччю

Проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації не є результатом засідання у нормандському форматі. Про це заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський під час засідання правового комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проект щодо децентралізації був підготовлений значно раніше, ніж відбувся нормандський саміт.

"Результат діяльності комісії з правової реформи, проект який ми з вами обговорюємо, він був значно раніше ніж засідання в нормандському форматі. Тому говорити про те, що цей законопроект є результатом чи реакцією президентів та канцлера в Парижі, воно є не обгрунтованим", - заявив Веніславський.

Він також наголосив, що згідно законопроекту жоден регіон не матиме особливого статусу.

"Що стосується чи відповідає мінським угодам, будь-який фахівець може взяти текст комплексу заходів, передбачених мінськими угодами і зрівняти. Якщо ви знайдете хоч одну фразу, що Донецькі і Луганські райони, які на сьогодні називаються окремими районами мають особливий статус на конституційному рівні, то... В даному випадку жодних правових статусів немає", - заявив він.

Нагадаємо, 16 грудня текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" з'явився у Верховній раді. При цьому президент вніс його до Ради 13 грудня.

Додамо також, Дмитро Разумков зазначив, що в 2020 році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.