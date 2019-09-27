У Раді заявили про ризики щодо виконання доходів загального фонду бюджету-2019

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Бюджетний комітет розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання бюджету на 2019 рік

Наразі залишаються ризики щодо виконання доходів загального фонду державного бюджету у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет з питань бюджету розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про держбюджет на 2019 рік у першому півріччі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році.

У комітеті було проаналізовано висновок РП, останні звітні дані Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної фіскальної служби, інших державних органів щодо стану реалізації норм ЗУ про бюджет-2019 і виконання бюджетів у поточному році. Члени комітету звернули увагу на ряд положень.

Вказано, що доходи державного бюджету за 8 місяців поточного року становили 671,8 млрд грн, що на 64,2 млрд грн, або на 10,6% більше відповідного показника за минулий рік. Рахункова палата звертає увагу, що збільшення доходів державного бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено, насамперед, за рахунок коштів Національного банку, авансової сплати частини чистого прибутку державних підприємств, збільшення обсягів імпорту, цін, заробітної плати.

При цьому до загального фонду за січень-серпень п.р. надійшло доходів в обсязі 594,1 млрд грн, що на 30,8 млрд грн, або на 4,9%, менше плану на цей період згідно з первинним розписом доходів державного бюджету на 2019 рік. За Висновком РП невиконання планового показника доходів загального фонду спричинено, зокрема, системними проблемами планування окремих доходів, застосуванням Кабміном практики зменшення для окремих категорій держпідприємств нормативу відрахування частини чистого прибутку після набрання чинності законом про державний бюджет.

Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи державного бюджету за загальним фондом зросли на 7,7% при плановому річному зростанні на 11,4%.

Разом з тим у комітеті підкреслили, що не виконано план надходжень за рядом основних бюджетоутворюючих платежів, насамперед: ПДВ з ввезених на територію України товарів (-26,2 млрд грн); акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (-10,4 млрд грн); ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування (-8,1 млрд грн); частини чистого прибутку державних підприємств, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність (-7,9 млрд грн); рентної плати за користування надрами, особливо в частині природного газу (-5,3 млрд грн).

"Таким чином, наразі залишаються ризики щодо виконання доходів загального фонду державного бюджету у 2019 році", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден позитивно оцінив проект державного бюджету України на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді знайшли багато недоліків у проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", про що заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук. За його словами, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня "викликає питання".