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До Ради внесли постанову про повернення України до роботи в ПАРЄ

Новини » Політика     13.01.2020 - 17:02
До Ради внесли постанову про повернення України до роботи в ПАРЄ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонується, щоб українська делегація подала свої повноваження на затвердження для участі у щорічній сесії ПАРЄ 2020 року

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови №2718 "Про заяву Верховної ради України "Щодо участі Постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Проектом пропонується передбачити, що Рада доручає постійній делегації ВР у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі у щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Вказано, що метою участі української делегації у роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася у результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.

"Верховна рада… закликає країни-члени РЄ посилити зусилля зі спонукання російської сторони до виконання її міжнародних зобов’язань як члена Ради Європи, в тому числі ухвалених Асамблеєю резолюцій і рекомендацій, з метою відновлення поваги з боку Російської Федерації до принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і непорушність кордонів в Європі", - вказано у документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент на цьому тижні прийме постанову про відновлення участі своєї делегації у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

Так, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українська делегація може повернутися до ПАРЄ уже в січні 2020 року.

У вересні 2019 року українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. Таким чином Україна відреагувала на повернення РФ у ПАРЄ без виконання вимог резолюцій по агресії проти України.

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