Зміна запобіжного заходу Стерненку: суд знову переніс розгляд справи

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи активіста Сергія Стерненка. Суд мав прийняти рішення щодо зміни запобіжного заходу активісту.

Про це Стерненко розповів в коментарі РБК-Україна.

Засідання перенесли на 29.07 о 10:00. Але, за словами, активіста, прокурор йому досі не дав клопотання про обмеження строків.

Також завтра о 14:15 буде апеляція по запобіжному заходу Олександру Ісайкулу, якого підозрюють в нападі на Стерненка.

Як писало РБК-Україна, одному з нападників на Стерненка скасували підозру.

Зазначимо, Апеляційний суд розглянув скаргу активіста Сергія Стерненка та його захисників на обраний йому запобіжний захід.

РБК-Україна писало, що у червні під час обрання активісту запобіжного заходу під стінами суду відбулося кілька зіткнень, у результаті затримали п'ять активістів, а двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.