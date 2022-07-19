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Зрада та подвійні стандарти: "Дніпро-1" відреагував на призначення Йовічевіча в "Шахтар"

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Дніпро, Вівторок 19 липня 2022 11:36
Зрада та подвійні стандарти: "Дніпро-1" відреагував на призначення Йовічевіча в "Шахтар" Фото: Ігор Йовічевіч у таборі "Шахтаря" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Керівництво СК "Дніпро-1" виступило з публічною заявою щодо призначення екс-керманича команди Ігора Йовічевіча головним тренером донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Боси дніпровців звинуватили хорватського фахівця та його нового працедавця в порушенні елементарних етичних норм. Тренеру та "Шахтарю" дісталося за перемовини за спиною "Дніпра-1".

Йовічевіч отримав звинування в неповазі та зраді. У своїй заяві керівництво дніпровців навело хронологію подій у травні-червні, пов'язаних із підготовкою до нового сезону та продовження співпраці хорвата з "Дніпром-1".

48-річний фахівець висунув низку вимог для роботи зі "спортклубівцями", а після їхньої реалізації нібито перестав виходити на зв'язок. Більше того, Йовічевіч кілька разів заперечував перемовини з "Шахтарем", а про його перехід до лав "гірників" спортдир дніпровців Андрій Русол дізнався від колеги з гранда – Даріо Срни.

Головна претензія до Йовічевіча тепер – згода продовжити контракт зі збільшенням на третину зарплати, а потім активація додаткового правила ФІФА про призупинення угод із українськими клубами заради переходу в "Шахтар".

Натомість менеджмент "гірників" отримав на горіхи брак взаємоповаги. На думку дніпровців, критика ж оновленого регламенту ФІФА з паралельним використанням доповнень для підписання Йовічевіча стала виявом подвійних стандартів "Шахтаря".

Керівництво "Шахтаря" презентувало нового керманича команди у четвер. Тоді ж розпочався тренувальний збір "гірників" у Нідерландах. У його рамках, зокрема, заплановані спаринги з "Фортуною", "Аяксом" і "Утрехтом".

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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