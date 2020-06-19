Відсьогодні Ізмаїл та п'ять районів Одеської області посилили карантин. Заходи посилили в Ананьївському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському та Татарбунарському районах.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

За його словами, сьогодні місцева комісія з НС вирішила ввести більш жорсткий карантин на зазначених шести територіях. Посилення пов'язано з високим рівнем захворюваності.

"Це ринки, це пересування громадського транспорту, це певні обмеження по лікувальним закладам", - зазначив Гончаров.

На думку його думку, зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди перестали дотримуватися карантинних обмежень та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Закарпатська область посилила карантин; в регіоні заборонили масові заходи, закрили фітнес-клуби і спортзали, дитячі садки, басейни і розважальні заклади, а також кафе і ресторани.

За станом на 19 червня Київ та 10 областей не готові до ослаблення карантину у зв'язку з перевищенням норми за показником інцидентності захворюваністі на коронавірус.