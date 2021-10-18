У Раді розповіли, коли можуть повністю прийняти держбюджет на 2022 рік

Верховна рада може схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до кінця листопада - середини грудня. У першому читанні документ проголосують у представленому Кабміном варіанті.

"В ідеалі - щоб ми в кінці листопада проголосували за нього (проєкт держбюджету-2022 - ред.) у другому читанні, проте цілком нормальний сценарій, якщо ми проголосуємо за нього і в першій половині грудня. Ми б дуже хотіли уникнути цих бюджетних ночей", - сказала Кравчук.

За її словами, на засіданні фракції "Слуга народу" під час обговорення бюджету були присутні міністр фінансів Сергій Марченко, який відповідав на запитання депутатів, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кравчук зазначила, що фракція "Слуга народу" планує проголосувати проєкт бюджету в тому варіанті, в якому він був поданий до Верховної ради, і бюджетні висновки.

"Бюджетні висновки досить широкі, вони дозволяють до другого читання врахувати зміни фактично до будь-якої Програми", - уточнила депутат.

Вона додала, що після голосування законопроєкт бюджету повернеться до Мінфіну. У документі залишиться все, що було обіцяно в першому читанні. При цьому депутат зазначила, що між першим і другим читанням Рада розраховує на збільшення доходів.

"Тому основні зміни будуть вже між першим і другим читанням, тобто після голосування в середу цей документ буде змінюватися, повернеться в Раду і буде доопрацьований бюджетним комітетом", - сказала Кравчук.