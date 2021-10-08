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Рада закрила засідання, так і не обравши віце-спікера, призначать 19 жовтня

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Києва, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:33
Рада закрила засідання, так і не обравши віце-спікера, призначать 19 жовтня Фото: Рада закрила засідання, так і не вибравши віце-спікера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада закрила засідання так і не обравши першого віце-спікера. Місце в президії стало вакантним після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Рішення закрити засідання підтримали 226 нардепів. До цього парламентарі вже почали розглядати питання призначення віце-спікера. На посаду висунули дві кандидатури: Олександр Корнієнко ("Слуга народу") і Софія Федина ("Євросолідарність").

Нардепи вирішили повернутися до розгляду питання на наступному пленарному засіданні - 19 жовтня.

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