Рада закрила засідання, так і не обравши віце-спікера, призначать 19 жовтня
Фото: Рада закрила засідання, так і не вибравши віце-спікера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада закрила засідання так і не обравши першого віце-спікера. Місце в президії стало вакантним після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
Рішення закрити засідання підтримали 226 нардепів. До цього парламентарі вже почали розглядати питання призначення віце-спікера. На посаду висунули дві кандидатури: Олександр Корнієнко ("Слуга народу") і Софія Федина ("Євросолідарність").
Нардепи вирішили повернутися до розгляду питання на наступному пленарному засіданні - 19 жовтня.