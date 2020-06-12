У Києві сталися сутички під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку

Фото: сутички під судом у Києві (РБК-Україна)

Учасників акції відмовляються пускати на засідання суду

У Києві сталися сутички під Шевченківським районним судом, де сьогодні обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Силовики не пропускають учасників акції на судове засідання.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Спочатку сутички виникли в будівлі суду. Правоохоронці відмовилися пропускати на засідання учасників акції на підтримку підозрюваного в умисному вбивстві активіста Стерненка.

Фото: сутички в будівлі суду (РБК-Україна)

Правоохоронці вивели мітингувальників на вулицю та перекрили вхід до будівлі суду. Пізніше виникла ще одна сутичка, коли протестувальники ще раз спробували пройти на засідання.

Учасники акції також запалили декілька димових шашок, але співробітники пожежної служби їх загасили.

Фото: сутички під будівлею суду (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні у Шевченківському районному суді Києва обирають запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку. У 2018 році на Стерненка було скоєно напад, в ході якого один з нападників помер від ножового поранення, а сам активіст отримав серйозне поранення руки. Спочатку в СБУ повідомляли про встановлення організатора нападу, але його ім'я так і не назвали.

Вчора Стерненку вручили підозру у вчиненні умисного вбивства, а також підозру в носінні холодної зброї.

Крім того, сьогодні в СБУ в офіційному коментарі РБК-Україна заявили, що іншого нападника на Стерненка оголосили у розшук, правоохоронці не знають, де він зараз знаходиться.

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Автор: Дмитро Левицький