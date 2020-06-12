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Біля Шевченківського суду нові сутички. Поліція посилила заходи безпеки

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 19:36
Біля Шевченківського суду нові сутички. Поліція посилила заходи безпеки
Фото: сутички під Шевченківським судом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки

Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися нові сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагають пропустити їх на засідання суду.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Сутички виникли під час чергової спроби людей зайти до зали суду, де обирають запобіжний захід Стерненку. Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Фото: сутички під Шевченківським судом (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Міністерстві внутрішніх справ заявили про посилення заходів безпеки. До будівлі Шевченківського суду підтяглися спецпризначенці у захисному спорядженні.

Наразі ситуація стабільна, будівля суду оточена десятками правоохоронців. Сам Стерненко знаходиться серед протестуючих, активіст заявив, що повернеться до залу суду лише з поручителями, яких понад 20 осіб.Біля Шевченківського суду нові сутички. Поліція посилила заходи безпеки

Фото: бажаючі взяти Стерненка на поруки (twitter.com/sternenko)

Нагадаємо, перші сутички біля Шевченківського суду сталися сьогодні вранці з тієї ж причини - поліція не пропустила людей до зали суду.

Вчора Стерненку вручили підозру у вчиненні умисного вбивства, а також підозру в носінні холодної зброї.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївстолкновенияСуд
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