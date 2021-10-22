Обрано нового голову Верховного Суду. Хто ним став
Пленум Верховного Суду обрав нового голову судової інстанції. Ним став Всеволод Князєв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення пленуму.
За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів з 169. Він приступить до обов'язків 1 грудня.
Відзначимо, Князєву 42 роки, він родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.
Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року - суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 - суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.
Вільно володіє англійською мовою.
"За мною немає ніяких політичних сил і ніяких центрів впливу. І я вважаю, що це дуже добре",- заявив Князєв учасникам пленуму.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Валентина Данішевська йде з посади голови Верховного Суду і скликала на 22 жовтня пленум для обрання нового голови.