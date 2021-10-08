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Голова Верховного суду йде у відставку. Нового оберуть 22 жовтня

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 11:43
Голова Верховного суду йде у відставку. Нового оберуть 22 жовтня Фото: голова Верховного суду Валентина Данішевська (sud ua)
Автор: Олег Черниш

Голова Верховного суду Валентина Данішевська скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду. Сама вона йде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на пленумі.

За її словами, вона не планує залишатися на посаді.

"Я не буду пропонувати свою кандидатуру...Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду", - заявила вона.

Данішевська зазначила, що в кращих європейських традиціях вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни голови суду. Крім того, вона підкреслила, що її кар'єра як судді також підходить до фіналу.

Нагадавши, Верховний суд обрав Данішевську своєю головою 30 листопада 2017 року.

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