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Виборчу дільницю у Донецькій області відкрили для голосування

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 16:24
Виборчу дільницю у Донецькій області відкрили для голосування
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Основна причина проблем з роботою дільниці, що вона знаходиться впритул до лінії розмежування

Виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області на виборах президента України вже відкрита для голосування. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук, передає РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Зазначимо, зранку 21 квітня дільниця у селі Лебединське у Донецькій області стала єдиною по всій Україні, яка не відкрилася.

"Причин цьому декілька. Але все ж основна - дільниця знаходиться впритул до лінії розмежування", - написала Сліпачук.

Виборчу дільницю у Донецькій області відкрили для голосування

Тим не менше, за її словами, завдяки злагодженій, а головне оперативній роботі ЦВК і військово-цивільної адміністрації Донецької області, а також за підтримки Національної поліції, вдалося сформувати склад дільничної комісії.

"Станом на 16:00 вона відкрита, і охочі з числа 192 громадян України, які включені у виборчий список, можуть прийти і проголосувати", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області не працювала через небезпеку. Виборча дільниця знаходиться на лінії розмежування.  У ЦВК додали, що вирішуть цю проблемо, щоб люди змогли проголосувати. Також поліція відкрила кримінальну справу через невідкриту виборчу дільницю

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