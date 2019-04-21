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Избирательный участок в Донецкой области открыли для голосования

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 16:24
Избирательный участок в Донецкой области открыли для голосования
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Основная причина проблем с работой участка - он находится вплотную к линии разграничения

Избирательный участок в Лебединском в Донецкой области на выборах президента Украины уже открыт для голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Отметим, утром 21 апреля участок в селе Лебединское в Донецкой области стал единственным во всей Украине, который не открылся.

"Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится вплотную к линии разграничения", - написала Слипачук.

Избирательный участок в Донецкой области открыли для голосования

Тем не менее, по ее словам, благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции, удалось сформировать состав участковой комиссии.

"По состоянию на 16:00 он открыт, и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что избирательная участок в Лебединском в Донецкой области не работал из-за опасности. Избирательный участок находится на линии разграничения. В ЦИК добавили, что решают эту проблемы, чтобы люди смогли проголосовать.

Также полиция открыла уголовное дело из-за нового, еще неоткрытого избирательного участка.

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