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До виборчого кодексу додали ще майже 400 поправок, - комітет

Новини » Вибори 2019    29.05.2019 - 14:23
До виборчого кодексу додали ще майже 400 поправок, - комітет
Фото: Валерій Черненко (УНІАН)

У робочій групі заявили, що напрацьовані комітетом поправки мають покращити документ

Робоча група перед позачерговими виборами до Верховної ради додала до проекту нового виборчого кодексу ще 384 поправки, які мають удосконалити документ. Про це заявив голова робочої групи з питань підготовки нового виборчого кодексу, нардеп Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ані прийнята в першому читанні редакція кодексу, ані подані 4 тисячі поправок не могли вирішити низку проблем.

"До кодексу було подано 4 тисячі 307 поправок від 101 суб’єкта. Рішенням комітету була створена робоча група, яка провела 43 засідання. Розглянута кожна правка. Я звітую, що частину правок робоча група рекомендувала затвердити. Ми побачили, що не врегульована низка моментів. Таким чином, ще напрацювали 384 правки", - заявив Черненко.

Нардеп зазначив, що напрацьовані комітетом поправки мають покращити документ. 

"Це суто технічні правки, які стосуються практично всіх розділів кодексу. Я би просив, щоб ці правки були включені у таблицю до другого читання", - додав він.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував Раді прийняти проект нового виборчого кодексу в другому читанні перед позачерговими виборами ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій підкреслював, що після рішення комітету парламенту з питань правової політики новий виборчий кодекс буде невідкладно винесено на розгляд нардепів. Так, глава парламенту закликав комітет зібратися у вівторок, 28 травня, для розгляду кодексу.

Підкреслимо, глава підкомітету комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Сидорович заявив про готовність виборчого кодексу до розгляду в сесійній залі парламенту.

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