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У Афганістані виборчком втратив зв'язок з майже 900 дільницями

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 13:53
У Афганістані виборчком втратив зв'язок з майже 900 дільницями
Фото: вибори в Афганістані (twitter.com / TOLOnews)

Наразі виборчком підтримує зв'язок з 4503 дільницями з 5373

Незалежна виборча комісія втратила зв'язок з 870 дільницями для голосування на президентських виборах в Афганістані. Про це повідомив глава секретаріату виборчкому Хабіб ур-Рахман Нанг, передає TOLOnews у Twitter.

Як повідомляється, наразі афганський виборчком підтримує зв'язок з 4503 виборчими дільницями з 5373. Зв'язок був втрачений з виборчими дільницями у провінціях Бадахшан, Тахар, Кундуз та Балх. В даних провінціях не діють телекомунікаційні сервіси.

Зазначається, що виборчком не має жодної інформації про робочий стан на згаданих дільницях для голосування.

У Афганістані виборчком втратив зв'язок з майже 900 дільницями

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Афганістані 28 вересня стартували вибори президента. Через дві години після початку голосування у місті Кандагар стався вибух поблизу виборчої дільниці. В результаті вибуху постраждали щонайменше 15 осіб. Також була інформація про вибухи на інших дільницях.

Нагадаємо, 26 вересня бойовики радикального руху "Талібан" здійснили атаку на військовий блокпост у афганській провінції Фарьяб. В результаті нападу загинули щонайменше 15 афганських військовослужбовців. Крім того, в ході бою з талібами також були поранені 15 військових.

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