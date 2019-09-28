У Кабулі на виборах постраждали майже 20 осіб

Ілюстративне фото (wikipedia.org Scott Clarkson)

Щонайменше 18 осіб постраждали через різні інциденти

У Кабулі через інциденти під час виборів президента Афганістану постраждали щонайменше 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку телеканалу 1TV у Twitter.

Як повідомляється, в результаті нападів на виборчих дільницях у афганській столиці у суботу, 28 вересня, постраждали щонайменше 18 осіб.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про випадок ракетного обстрілу міста Газні. По східному афганському місту в день президентських виборів було випущено 6 ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Афганістані 28 вересня стартували вибори президента. Через дві години після початку голосування у місті Кандагар стався вибух поблизу виборчої дільниці. В результаті вибуху постраждали щонайменше 15 осіб. Також була інформація про вибухи на інших дільницях.

Також РБК-Україна писало, що афганський виборчком втратив зв'язок з майже 900 виборчими дільницями відразу в декількох провінціях. Зв'язок було втрачено з дільницями у провінціях Бадахшан, Тахар, Кундуз та Балх.