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Виборчі дільниці в зоні ООС працюють в штатному режимі

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 17:36
Виборчі дільниці в зоні ООС працюють в штатному режимі
Фото: вибори в Мар'їнці (РБК-Україна)

Станом на 15:00 у 199 округах проголосували 45,26% виборців

Всі виборчі дільниці в зоні ООС на виборах президента України працюють в штатному режимі. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що станом на 15:00 у 199 округах проголосували 45,26% виборців.

"79 спеціальних виборчих дільниць, які утворені ЦВК на тимчасовій основі по суті на лінії розмежування також працюють в штатному режимі. ЦВК сподівається, що і надалі ситуація не зміниться і буде такою ж самою", - повідомила Бернацька.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області проголосували 44,82% виборців, а у Луганській області - 45,5%. 

Також були проблеми з виборчою дільницею у Лебединському у Донецькій області. Дільниця почала працювати тільки о 16:00. Причина у тому, що вона знаходиться на лінії розмежування. Через небезпеку представники дільниці не хотіли виконувати свою роботу.

Кореспондент РБК-Україна повідомляв, що у прифронтовій Мар'їнці Донецької області спостерігається невисока явка через обстріли. Військові позмінно приїжджають з позицій і віддають свій голос, спецдільниці біля лінії розмежування відкрилися вчасно.

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