ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На виборах у прифронтовій Мар'їнці спостерігається невисока явка

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 12:39
На виборах у прифронтовій Мар'їнці спостерігається невисока явка
Фото: вибори в Мар'їнці (РБК-Україна)

На виборах 2019 у Мар'їнці спецдільниці відкрилися вчасно

На виборах 2019 у прифронтовій Мар'їнці Донецької області спостерігається невисока явка. Про це з місця подій повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, вибори в Мар'їнці проходять буквально в 400 метрах від лінії фронту. Військові позмінно приїжджають з позицій і віддають свій голос, спецдільниці біля лінії розмежування відкрилися вчасно.

Станом на 12:00 спостерігається невисока явка виборців в середньому до 20%. При цьому з боку окупованого Донецька чутні вибухи і автоматна стрілянина.

 

Фото: вибори в Мар'їнці (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окружні дільниці у Маріуполі Донецької області стягнули броньовану техніку. Заходи безпеки посилено через близькість міста до лінії розмежування.

Станом на полудень по всій Україні до правоохоронних органів надійшло понад 180 заяв про порушення виборчого законодавства. В основному вони стосуються незаконної агітації, виносу бюлетенів та погроз. Зазначимо, досі не відкрито одну виборчу дільницю в прифронтовому Лебединському. ЦВК намагається вжити заходів, щоб дати можливість мешканцям селища проголосувати. Члени місцевої виборчої комісії в Лебединському відмовляються працювати на дільниці.

 

У МВС прокоментували демонстрацію Зеленським бюлетеня
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський ДонбасвыборыМар'їнка
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся