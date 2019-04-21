На виборах у прифронтовій Мар'їнці спостерігається невисока явка

Фото: вибори в Мар'їнці (РБК-Україна)

На виборах 2019 у Мар'їнці спецдільниці відкрилися вчасно

На виборах 2019 у прифронтовій Мар'їнці Донецької області спостерігається невисока явка. Про це з місця подій повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, вибори в Мар'їнці проходять буквально в 400 метрах від лінії фронту. Військові позмінно приїжджають з позицій і віддають свій голос, спецдільниці біля лінії розмежування відкрилися вчасно.

Станом на 12:00 спостерігається невисока явка виборців в середньому до 20%. При цьому з боку окупованого Донецька чутні вибухи і автоматна стрілянина.

Фото: вибори в Мар'їнці (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окружні дільниці у Маріуполі Донецької області стягнули броньовану техніку. Заходи безпеки посилено через близькість міста до лінії розмежування.

Станом на полудень по всій Україні до правоохоронних органів надійшло понад 180 заяв про порушення виборчого законодавства. В основному вони стосуються незаконної агітації, виносу бюлетенів та погроз. Зазначимо, досі не відкрито одну виборчу дільницю в прифронтовому Лебединському. ЦВК намагається вжити заходів, щоб дати можливість мешканцям селища проголосувати. Члени місцевої виборчої комісії в Лебединському відмовляються працювати на дільниці.