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Избирательные участки в зоне ООС работают в штатном режиме

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 17:36
Избирательные участки в зоне ООС работают в штатном режиме
Фото: выборы в Марьинке (РБК-Украина)

По состоянию на 15:00 в 199 округах проголосовали 45,26% избирателей

Все избирательные участки в зоне ООС на выборах президента Украины работают в штатном режиме. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что по состоянию на 15:00 в 199 округах проголосовали 45,26% избирателей.

"79 специальных избирательных участков, которые образованы ЦИК на временной основе по сути на линии разграничения также работают в штатном режиме. ЦИК надеется, что и в дальнейшем ситуация не изменится и будет такой же", - сообщила Бернацкая.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области проголосовали 44,82% избирателей, а в Луганской области - 45,5%.

Также были проблемы с избирательным участком в Лебединском в Донецкой области. Участок начал работать только в 16:00. Причина в том, что он находился на линии разграничения. Из-за опасности представители участка не хотели выполнять свою работу.

Корреспондент РБК-Украина сообщал, что в прифронтовой Марьинке Донецкой области наблюдается невысокая явка из-за обстрелов. Военные посменно приезжают с позиций и отдают свой голос, спецучастки возле линии разграничения открылись вовремя.

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