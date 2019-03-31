Виборчі дільниці в Донецькій обл. вчасно відкрилися

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пункти пропуску вчасно розпочали свою роботу

У неділю, 31 березня, всі виборчі дільниці Донецької області вчасно відкрилися для голосування на президентських виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію громадської мережі ОПОРА.

Як повідомляється, всі виборчі дільниці Донецької області відкрилися відповідно до графіку проведення виборів. Також вчасно розпочали роботу всі контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування. КПВВ відкрилися згідно весняного графіку о 07:00.

Зазначається, що до списку виборців в Донецькій області було включено майже 1,5 млн виборців.

"Більша кількість людей, які змінили місце голосування - у Донецькій області це 25 458 осіб - 90% цих людей з’явилися в останні 2 дні - це було дуже велике навантаження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше під час брифінгу глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що за першу годину голосування на виборах президента України 31 березня вчасно не відкрилися 7 виборчих дільниць. На момент брифінгу декілька дільниць відкрилися. Поліція проводить перевірку.

Крім того, у Житомирській області в ході президентських виборів на дільниці у Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до офіційного відкриття дільниць. Також було зафіксовано голосування виборців без паспортів на дільниці у Черняхівському районі.