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Избирательные участки в Донецкой обл. вовремя открылись

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 11:21
Избирательные участки в Донецкой обл. вовремя открылись
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пункты пропуска вовремя начали свою работу

В воскресенье, 31 марта, все избирательные участки Донецкой области вовремя открылись для голосования на президентских выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию общественной сети ОПОРА.

Как сообщается, все избирательные участки в Донецкой области открылись согласно графику проведения выборов. Также вовремя начали работу все контрольные пункты въезда-выезда вдоль линии разграничения. КПВВ открылись согласно весеннему графику в 07:00.

Отмечается, что в списке избирателей в Донецкой области было включено почти 1,5 млн избирателей.

"Большее количество людей, которые изменили место голосования - в Донецкой области это 25 458 человек - 90% этих людей появились в последние 2 дня - это была очень большая нагрузка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во время брифинга глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что за первый час голосования на выборах президента Украины 31 марта вовремя не открылись 7 избирательных участков. На момент брифинга несколько участков открылись. Полиция проводит проверку.

Кроме того, в Житомирской области в ходе президентских выборов на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до официального открытия участков. Также было зафиксировано голосование избирателей без паспортов на участке в Черняховском районе.

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