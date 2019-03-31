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За першу годину голосування в Україні не відкрились кілька дільниць

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 10:24
За першу годину голосування в Україні не відкрились кілька дільниць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція проводить перевірку

У неділю, 31 березня, за першу годину голосування на президентських виборах 2019 в Україні вчасно не відкрилися 7 виборчих дільниць. Про це під час брифінгу повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.

Як повідомляється, станом на 9:00 не були відкриті 7 виборчих дільниць. На момент брифінгу декілька дільниць відкрилися.

"Дві дільниці в Києві вже працюють у звичайному режимі - людина забула ключі від виборчої дільниці, а другому випадку запізнився глава виборчої дільниці. Потім дві дільниці в Одеській області, по одній у Херсонській, Запорізькій та Київській областях, там також невеликі неполадки – наприклад, відсутні контрольні талони для скриньок, зараз там з ОВК їх доправляють або вже доправили, належним чином склеїли, складуть акт і процес буде запущено", - заявив Князєв.

Зазначається, що поліція проводить перевірку за фактом затримки в роботі виборчих дільниць.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України назвали найпоширеніші порушення під час проведення президентських виборів. Так, з початку виборів  поліція зафіксувала 25 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Як писало РБК-Україна, на одну з виборчих дільниць у Волинській області не допустили спостерігача громадянської мережі ОПОРА.

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