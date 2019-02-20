Виборці направили до ЦВК вже понад 1,5 тис. електронних звернень

За допомогою е-сервісів, ЦВК може надати в 100 разів більше послуг громадянам

С начала избирательной кампании через электронные сервисы Государственного реестра избирателей свои вопросы в ЦИК направили более 1,5 тысячи избирателей на выборах президента Украины. Об этом сообщил руководитель Службы государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время конференции "Избирательная кампания в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинцы с помощью интернет-связи задают свои вопросы ЦИК и Госреестру избирателей относительно голосования на выборах.

"Очень полезный оказался сервис обратной связи. Планировалось, что им будут пользоваться в случае, если будут вопросы, касающиеся только функционирование других сервисов. Но вопросы оказались очень широко спектра. Сейчас мы уже ответили более чем на 1500 запросов, которые поступили через этот сервис. Если сравнивать, сколько поступило официальных обращений в ЦИК, то это примерно в 10 раз меньше. Так, мы видим, что эти сервисы интересны", - добавил он.

Он отметил, что с помощью электронных сервисов, ЦИК может дать в 100 раз больше услуг гражданам.

"С чем мы пришли в эту избирательную кампанию? Мы попытались модернизировать наш веб-сайт. Сделали его более удобным для наших избирателей и адаптировали его под мобильные устройства. Все больше наших граждан пользуется интернетом. Особое внимание обратили на расширение электронных сервисов. Мы видим тенденцию в 100 раз. Через электронные сервисы мы можем предоставить больше услуг нашим избирателям чем традиционным путем", - сообщил Стельмах.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно обращения граждан, уже более 26 тысяч украинцев пожелали изменить место голосования на выборах президента Украины.

Также сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии считают технически возможным внедрение электронной подписи, который достоверно подтвердит обращение избирателя.